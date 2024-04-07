“الحد الادنى بقى كام؟؟”.. سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024 وطريقة الاستعلام عن الراتب عبر موقع وزارة المالية العراقية

سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024، يتسائل الالاف في جميع المحافظات العراقية عن سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024 التي أقرتها وزارة المالية مؤخرا، حيث تم زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بواقع 100 ألف دينار مؤخرا في اطار سعي الحكومة الدائم لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، وبالتالي تم رفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين بالعراق 2024، واليكم سلم رواتب المتقاعدين في العراق.

سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024

وعليه فقد كشفت وزارة المالية عن سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024، بعد اضافة 100 ألف دينار إلى رواتب كافة المتقاعدين في جميع المحافظات، ليكون الحد الادنى الجديد لتلك الرواتب هو 500 ألف دينار، واليكم قيمة رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الاخيرة 2024:

أصبح راتب التقاعد لمن كان يحصل على 400 ألف دينار عراقي بعد الزيادة 500 ألف دينار.

من كان يحصل على راتب تقاعد بقيمة 500 الف دينار سوف تكون قيمة راتبه بعد الزيادة 600 الف دينار.

من كان يحصل على 700 ألف دينار عراقي بعد الزيادة سيحصل على راتب قيمته 800 ألف دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024

كما أطلقت وزارة المالية العراقية عن رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024 عبر موقعها الرسمي لتتمكن من معرفة قيمة راتبك، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

قم بالدخول إلى الخدمات الالكترونية.

قم باختيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024.

ادخل البيانات المطلوبة واللازمة الخاصة بك.

اضغط على كلمة “الاستعلام” وانتظر لحظات.

سيظهر لك فورا كافة التفاصيل الخاصة براتبك وموعد الصرف والزيادة المستحقة.

حكما هو متبع تقوم وزارة المالية العراقية بصرف رواتب المتقاعدين لكافة المستفيدين في الاول من كل شهر ميلادي.