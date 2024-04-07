زيادة جديدة في المرتبات.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 في مصر

موعد صرف معاشات شهر أبريل هي محور اهتمام الجميع من أصحاب المعاشات في وقتنا الحالي الذين يتمكنون من البحث بصفة مستمرة على الحصول للمعاش الخاص بهم لشهر أبريل 2024 مما ينتظرون بفارغ الصبر وبالأخص على موعد عيد الفطر المبارك لكي يقوموا بشراء جميع مستلزماتهم من الملابس أو من الكعك أو البسكويت قبل عيد الفطر، وسوف نتعرف اليوم على جميع التفاصيل وفقا لهذا المقال.

موعد صرف معاشات شهر أبريل ومايو 2024

أطلقت مؤخرا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن عن تحديد الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر أبريل مما أطلقت أيضا أن هذه المعاشات من المؤكد أن يتم صرفها بداية من يوم واحد وحتى يوم 6 من شهر أبريل أي أن عملية الصرف تستمر لمدة. ستة أيام متتالية فيمكن أن يقوموا المواطنون من أصحاب المعاشات أن يقوموا بالحصول على المعاش الخاص بهم قبل عيد الفطر المباركْ فبالتالي أصبح بإمكانهم أن يقوموا بتلبية جميع احتياجاتهم الشخصية لأن عيد الفطر لهذا العام قد يأتي يوم 10 من شهر أبريل ومستمرة حتى يوم 13 فأصبح لجميع قطاعات العامة والخاصة أن يقوموا بصرف رواتبهم أيضا قبل عيد الفطر بشكل رسمي وفقا للتوجيهات التي قامت بالتحدث عنها وزارة العمل.

الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2024

أصبح بإمكان جميع المواطنين أصحاب المعاشات المتواجدين في مصر أن يبدوا بالاستعلام عن رواتبهم لشهر أبريل الجاري 2024 وفقا للخطوات الآتية: