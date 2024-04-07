الداخلية تعلن أن هناك أربع مخالفات مرورية لن يتم تخفيضها بعد قرار الـ 50%.. فما هي؟

أعلنت وزارة الداخلية عن استبعاد 4 مخالفات مرورية من التخفيض، يأتي هذا القرار في إطار مبادرة التخفيض التي تهدف إلى تسديد جميع المخالفات المتراكمة بنسبة 50% من قيمة الغرامات المسجلة على المخالفين قبل تاريخ التاسع من شهر شوال، الموافق لـ 18 أبريل، بالتعاون مع هيئة الذكاء الاصطناعي ووزارة المالية.

مخالفات لن يتم تخفيضها

ردت وزارة الداخلية على استفسارات المواطنين حول تخفيض مخالفات المرور المتراكمة على الأشخاص بنسبة 50%. أعلنت الوزارة أن هناك أربع مخالفات لن يتم تخفيضها إذا ارتكبت خلال فترة سريان القرار، تشمل هذه المخالفات:

القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.

تجاوز السرعة 120 كيلومتراً بالساعة لمسافة 50 كم.

تجاوز السرعة 140 كيلومتراً بالساعة لمسافة 30 كيلومتراً.

التفحيط.

تعديل نظام المرور لعام 1445هـ

أكدت وزارة الداخلية أن استفادة من قرار تخفيض المخالفات بنسبة 60% تخضع لمجموعة من الشروط والأهداف، وإليكم تفاصيل هذا القرار: