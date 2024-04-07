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الداخلية تعلن أن هناك أربع مخالفات مرورية لن يتم تخفيضها بعد قرار الـ 50%.. فما هي؟
الداخلية تعلن أن هناك أربع مخالفات مرورية لن يتم تخفيضها بعد قرار الـ 50%.. فما هي؟
أعلنت وزارة الداخلية عن استبعاد 4 مخالفات مرورية من التخفيض، يأتي هذا القرار في إطار مبادرة التخفيض التي تهدف إلى تسديد جميع المخالفات المتراكمة بنسبة 50% من قيمة الغرامات المسجلة على المخالفين قبل تاريخ التاسع من شهر شوال، الموافق لـ 18 أبريل، بالتعاون مع هيئة الذكاء الاصطناعي ووزارة المالية.
مخالفات لن يتم تخفيضها
ردت وزارة الداخلية على استفسارات المواطنين حول تخفيض مخالفات المرور المتراكمة على الأشخاص بنسبة 50%. أعلنت الوزارة أن هناك أربع مخالفات لن يتم تخفيضها إذا ارتكبت خلال فترة سريان القرار، تشمل هذه المخالفات:
- القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.
- تجاوز السرعة 120 كيلومتراً بالساعة لمسافة 50 كم.
- تجاوز السرعة 140 كيلومتراً بالساعة لمسافة 30 كيلومتراً.
- التفحيط.
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أكدت وزارة الداخلية أن استفادة من قرار تخفيض المخالفات بنسبة 60% تخضع لمجموعة من الشروط والأهداف، وإليكم تفاصيل هذا القرار:
- تشمل هذه المبادرة تسديد المخالفات التي تراكمت خلال فترة تصل إلى ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، سواء تمت عملية التسديد في دفعة واحدة أو تسديد كل غرامة على حدة.
- ينطبق قرار التخفيض على المخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ 18 أبريل 2024، أما تخفيض المخالفات بنسبة 25% فيبدأ النفاذ ابتداءً من ذلك التاريخ.
- يشمل تخفيض المخالفات المرورية جميع الأفراد بما في ذلك المقيمين والمواطنين والزوار.
- لا ينطبق التخفيض على المخالفات التي تؤثر سلباً على السلامة العامة.
- يشمل القرار جميع المخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ التاسع من شهر شوال، الموافق لـ 18 أبريل.
- تستدعي المادة رقم 75 التنفيذ والحجز في حال عدم تسديد الغرامات بعد انتهاء مدة الاعتراض والتسديد المحددة.