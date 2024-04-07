وان بلس تعلن عن هاتف OnePlus Nord CE4.. إليكم سعره وأبرز مواصفاته

أعلنت شركة وان بلس بشكل رسمي عن هاتفها الجديد OnePlus Nord CE 2، الذي يتميز بتصميم عصري ومواصفات ممتازة، يأتي الهاتف بمعالج قوي من شركة كوالكوم Snapdragon 7 Gen 3 ثماني النواة، بالإضافة إلى ميزة الشحن السريع بقوة 100 واط، سنتعرف في هذا المقال على مواصفات ومميزات وسعر الهاتف الجديد OnePlus Nord CE 2.

مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 2 الجديد

يأتي Nord CE4 بلونين، الأخضر والرمادي، كما يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة وخاصية Face Unlock لفتح الهاتف بواسطة التعرف على الوجه وخاصية OTG، وإليكم أبرز مواصفات هاتف OnePlus Nord CE4 كما يلي:

يعتمد على معالج Snapdragon 7 Gen 3 ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر.

الذاكرة الداخلية تصل إلى 256/128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، والكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 50+8 ميجابكسل.

شاشة Fluid AMOLED بحجم 6,7 بوصة بدقة 1080×2412 بكسل وجودة +FHD، تدعم تقنية +HDR10 مع معدل تحديث يصل إلى 120Hz.

نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة OnePlus ColorOS 14.

البطارية بسعة 5500 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

يأتي بمنفذ Type C 2,0.

سعر هاتف OnePlus Nord CE4 ومحتويات العلبة

سعر هاتف OnePlus Nord CE4 يتراوح تقريباً حوالي 300 دولار في الأسواق العالمية للنسخة 128 جيجا، وتقريباً 1125 ريال في السوق السعودي لنفس النسخة.

محتويات علبة هاتف OnePlus Nord CE4 تشمل الجهاز نفسه مع شاشة مثبتة مسبقاً، رأس شاحن بقوة 100 واط، كابل USB من نوع Type C، غلاف خلفي مميز لحماية الهاتف، دبوس معدني، ملصقات العلامة التجارية، وكتيب التعليمات للمستخدم لشرح كيفية الاستخدام.