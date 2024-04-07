متاح هنا.. الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024 عبر ur.gov.iq مديرية المرور العامة

بعد أن أطلقت مديرية المرور العامة بدولة العراق، موقعاً إلكترونياً يهدف إلى الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024، وهو منصة “أور” للتعرف على مخالفاتك المرورية وتسديدها إلكترونيا أصبح المواطن العراقي لا يحتاج الى الذهاب إلى مديرية المرور العامة حتى يتعرف على مخالفاته المرورية وسداد قيمة الغرامة، فما هي الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن المخالفات المرورية ؟ هذا هو ما سنذكره لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024

وجدير بالذكر أن الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024، يتم بمجموعة من الخطوات وهي:

أولاً: يتطلب الأمر الدخول إلى الموقع الرسمي لـ منصة “أور” الإلكتروني

ثانياً: يتوجب عليك بعد ذلك كتابة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول بشكل صحيح

ثالثاً: قم بالضغط على كلمة “غرامات المرور العامة”

رابعاً: سيطلب منك إدخال البيانات المتعلقة بالسيارة

خامساً: قم بالضغط على كلمة “بحث”

سادساً: ستظهر أمامك كل ما هو متعلق بالسيارة من مخالفات، وقيمة الغرامة

خطوات دفع الغرامة

وبعد أن انتهينا من معرفة خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية، سنتحدث الآن عن كيفية سداد قيمة الغرامة وهي: