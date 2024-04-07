الحل الأمثل لرجال الأعمال بسعر مقبول.. إليكم ميزات وسعر هاتف Oukitel WP35 ذو المواصفات المذهلة

يوفر هاتف Oukitel WP35 الحل لاحتياجات فئة رجال الأعمال ومحبي البقاء في الخارج لفترات طويلة بسبب ظروف العمل أو غيرها، يتميز الهاتف ببطارية كبيرة وغير مسبوقة بسعة 11,000 مللي أمبير، مما يجعله يبرز بين الهواتف الأخرى، يدعم الهاتف أيضاً الشحن السريع بقوة 18 وات، من المقرر إطلاق هذا الهاتف رسمياً في منتصف مايو 2024.

مواصفات هاتف Oukitel WP35 مميزة وتتضمن الآتي:

يعتمد الهاتف Oukitel WP35 على معالج Dimensity 6100+ SoC.

يحتوي على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، قابلة للزيادة حتى 2 تيرابايت.

يتميز بشاشة FullHD+ بحجم 6,6 بوصة.

يتميز بتصميم يضم زر الطاقة وأزرار مستوى الصوت على الجانب الأيمن، بينما يتواجد زر أحمر لمهام إضافية على الجانب الأيسر.

الهاتف مزود بأربع كاميرات مما يساعد في التقاط صور مميزة، حيث تتضمن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وثلاث كاميرات على الجانب الخلفي، منها كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا للرؤية الليلية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

أسعار شراء هاتف Oukitel WP35 في العالم والوطن العربي وموعد نزوله

من المقرر أن يطرح هاتف Oukitel WP35 للبيع في منتصف شهر مايو على منصة علي إكسبريس بسعر 200 دولار، ما يعادل تقريباً 185 يورو أو 16660 روبية هندية، في المملكة العربية السعودية يتوقع أن يبلغ سعر الهاتف حوالي 900 ريال سعودي، في حين يمكن توقع سعره حوالي 840 درهم إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحوالي 4200 جنيه مصري في جمهورية مصر العربية، وبالنسبة للميزات التي يقدمها فيعتبر هذا السعر مناسباً جداً.