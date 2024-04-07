لهواة المسلسلات الأجنبية، تردد قناة دبي 1 الجديد على النايل سات بآخر تحديث (أبريل 2024)

تعتبر قناة دبي 1 على النايل سات قناة متخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية على مدار 24 ساعة يومياً بجودة عالية الدقة (HD)، تهدف القناة إلى توفير تجربة سينمائية ممتعة للمشاهدين في منازلهم، حيث يمكنهم متابعة أحدث الأفلام بجودة مذهلة، يتم بث القناة بشكل مجاني مما يتيح للجميع الاستمتاع بها بمجرد استقبال ترددها عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة دبي 1 الجديد وسنتطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة دبي 1 وبرامجها ومسلسلاتها

قناة دبي 1 هي قناة فضائية أطلقت لأول مرة في عام 2004 بواسطة مؤسسة دبي للإعلام، وتبث من دبي، الإمارات العربية المتحدة، تتخصص القناة في عرض الأفلام الأجنبية المترجمة إلى العربية، وتركز حالياً أيضاً على عرض بعض المسلسلات الأجنبية بالإضافة إلى المسلسلات الإسبانية والمكسيكية المشهورة.

تعتبر قناة Dubai One واحدة من أبرز القنوات العربية المتخصصة في هذا المجال، حيث تقدم أحدث الأفلام الأجنبية الحصرية والمسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تعرض لأول مرة على التلفزيون، تهتم القناة أيضاً بتنوع الأفلام التي تعرض، حيث تشمل مختلف الأنواع مثل الأفلام الحركة والرومانسية والدرامية لتناسب جميع أذواق المشاهدين في الوطن العربي.

يذكر أن قناة دبي 1 كانت من بين أولى القنوات التي قدمت أفلاماً ومسلسلات وبرامج أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية، وقد حازت بسرعة على إعجاب ملايين المشاهدين وأصبحت واحدة من أشهر القنوات التي تعرض المحتوى الأجنبي المترجم في الوطن العربي.

تردد قناة دبي 1 على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Dubai One” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة دبي 1 مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 11095

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

الترميز: 27500

الجودة: دقة عالية

ويمكن العثور على قناة دبي 1 في قائمة القنوات تحت اسم “Dubai One”.