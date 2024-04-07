تردد قناة الريان القطرية الجديد على النايل سات بآخر تحديث (أبريل 2024)

إليكم تردد قناة الريان القطرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة عربية تستهدف الجمهور القطري كجمهور رئيسي، تعتبر هذه القناة قناة منوعات تابعة لشركة الريان للتسويق والإعلان، وتعمل على مدار الساعة لعرض مجموعة متنوعة من البرامج القطرية التي تعزز التقدم وتسلط الضوء على الإنجازات والمبادرات الجديدة في قطر، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة الريان القطرية وسنتطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

محتوى برامج قناة الريان القطرية ولمحة عنها

تم إنشاء قناة الريان القطرية وإطلاقها على الفضائيات في عام 2011 كجزء من مؤسسة الريان للإعلام والتسويق، التي أنتجت مجموعة واسعة من الأعمال الفنية بما في ذلك الأفلام والبرامج والمسلسلات، ومع ذلك، تركز القناة بشكل رئيسي على تعزيز التوعية بين الشعب القطري والمساهمة في رؤية قطر 2030، تستهدف القناة الجمهور القطري من خلال برامجها التلفزيونية اليومية، حيث تسعى لتعزيز الهوية الوطنية وإثراء الثقافة والوعي بالأحداث والتطورات في قطر، بالإضافة إلى ذلك، تسلط الضوء على المواهب القطرية المتميزة في مختلف المجالات، بشكل عام، تعمل قناة الريان الفضائية بكل جهد لدعم تقدم دولة قطر ولنشر المعرفة بين المواطنين والمقيمين في البلاد.

تردد قناة الريان القطرية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Al Rayyan TV HD” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة الريان القطرية مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 12520

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3\2

الترميز: 27500

الجودة: دقة عالية

ويمكن العثور على قناة الريان القطرية في قائمة القنوات تحت اسم “Al Rayyan TV HD”.