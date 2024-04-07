تنزيل تحديث واتساب عمر الوردي (الاصدار الاخير) .. ميزة مش موجودة في اي تطبيق خالص اعرفها قبل الكل!

تحديث واتساب عمر الوردي هو واحد من التطبيقات المعدلة التي يزيد البحث عنها بشكل كبير من قبل مجموعة كبيرة من المستخدمين خاصة أن التطبيق يوفر الكثير من الميزات الإيجابية، وهو معدل من واتساب الأصلي ويمتلك الكثير من المميزات المختلفة الموجودة من خلال التطبيق والتي يمكن المستخدمين الاستفادة منها عبر استخدامه.

مميزات تحديث واتساب عمر الوردي

يمتلك تحديث واتساب عمر الوردي مجموعة كبيرة من المميزات التي لا توجد في الواتساب الأصلي لذلك يزداد البحث عنه بشكل كبير من قبل المستخدمين، ومن تلك المميزات ما يلي:

إمكانية القيام بتخصيص الالوان والواجهة الخاصة بالتطبيق.

عدم إظهار آخر وقت للظهور مع الأصدقاء.

منع أن يقوم المتحدث بحذف الرسائل.

مشاركة الأصدقاء المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد ومشاركة الصور المختلفة.

القيام بالتعبير عن المشاعر مع اختلاف تلك المشاعر التي يوفرها التطبيق.

التطبيق لا يمكن حظره بحيث يستخدم من قبل ملايين الأشخاص.

يوفر إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو من خلال التطبيق بسهولة.

تحديث واتساب عمر الوردي

تحديث واتساب عمر الوردي يمتلك الكثير من المميزات المتنوعة لذلك يزداد البحث عنه من قبل مجموعة كبيرة من المستخدمين اللذين يرغبون في الاستفادة من خدمات التطبيق.