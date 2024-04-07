سلي عيالك في العيد.. تردد قناة وناسة كيدز 2024 بجودة هائلة على جميع الأقمار الصناعية

قناة وناسة هي من أكثر القنوات الفضائية المحببة لملايين الأطفال حول العالم، حيث إن القناة تمكنت في وقت وجيز من جذب العديد من المتابعين والمشاهدين في مختلف دول العالم العربي، وأصبح توجيها لمختلف الفئات العمرية خاصة الأطفال من سن الـ 3 أعوام، كما تقدم كذلك العديد من الأغاني الترفيهية والبرامج التعليمية المميزة على مدار اليوم دون توقف، ويمكن الإطلاع على تردد القناة وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024

تتمثل أهم المعلومات الخاصة بالقيام بإستقبال قناة وناسة كيدز الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11430.

استقطاب قناة وناسة أطفال فهو رأسي.

بينما معامل الترميز لقناة وناسة أطفال يكون 27500.

تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات

ويمكنك معرفة التردد الجديد لقناة وناسة كيدز على العرب سات، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد فهو 11270.

استقطا قناة وناسة يكون رأسي.

معامل الترميز فهو 27500.

كيف استقبل قناة وناسة أطفال 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال كيدز على النايل سات والعرب سات، وفقًا للأتي:-