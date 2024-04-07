هنُـــا 300 دينار” رابط التسجيل  في منحة 300 دينار تونس social.gov.tn والشروط المطلوبة

يرغب الكثير من المواطنين في دولة تونس من التسجيل في منحة الـ 300 دينار، التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الحكومة التونسية، مما تهدف هذه المنحة إلى توفير الدعم المالي والمعيشي للعديد من المواطنين، والعمل على مساعدتهم في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، كما يمكن التسجيل في هذه المنحة إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في منحة الـ 300 دينار

هناك بعض الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم التسجيل في منحة الـ 300 دينار تونسي، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الإجتماعية.

القيام بالضغط على زر “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية وكذلك الرقم السري.

اختيار منحة الـ 300 دينار.

ليتم بعدها استكمال باقي البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط في النهاية على زر “إرسال”.

ما هي شروط التسجيل في منحة الـ 300 دينار؟

تتمثل أهم شروط التسجيل في منحة الـ 300 دينار تونسي، وفقًا للأتي:-