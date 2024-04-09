“اطلب حالا eccp.poste.dz“ رابط طلب البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 وطريقة الاستخراج والتجديد

رابط طلب البطاقة الذهبية في الجزائر 2024

بإمكان الراغبين في الحصول على البطاقة الذهبية التقدم بطلب من خلال خدمة Edahabia service premium التي أطلقتها هيئة البريد الجزائرية حرصا على راحة العملاء ونيل رضاهم، حتى يتمكنوا من طلب البطاقة الذهبية في أسرع وقت وبأسهل طريقة ممكنة.

كيفية استخراج البطاقة الذهبية

استخراج البطاقة الذهبية يتطلب فقط اتباع بضعة خطوات بسيطة بعدها يمكنك الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي تتمتع بها البطاقة والتي تساعد العميل على إنجاز أي معاملات الكترونيا بدون بذل أي وقت أو مجهود، وللتقدم بطلب البطاقة الذهبية قم باتباع الخطوات الآتية :

الدخول الى متصفح جوجل والبحث عن تطبيق هيئة البريد الجزائري أو مباشرة من هنا.

قم بتنزيل التطبيق على الهاتف وبعد تثبيته افتحه من هاتفك.

سجل الدخول عبر إدخال بيانات الحساب الاسم وكلمة المرور.

اضغط على “البطاقة الذهبية” لتتعرف على تفاصيل البطاقة والخدمات المتاحة.

قم بتعبئة نموذج الطلب وادخل كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق.

البيانات المطلوبة هي الاسم ورقم الهوية ومحل الاقامة والوظيفة ومعلومات الحساب البنكي وغيرها.

بعد استيفاء المطلوب اضغط على “ارسال الطلب”.

كيفية تجديد البطاقة الذهبية