“كشوفات أسماء المقبولين نزلت هُنـــا pdf“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة السابعة في كافة محافظات العراق منصة مظلتي 2024 spa.gov.iq

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بإطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية وهو عبارة عن دعم يتم صرفه بشكل شهري للأسر الفقيرة وذلك من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن اسماء المشمولين للوجبة السابعة:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي. من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على خيار الرعاية الاجتماعية. قم بتحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها والتي تكون الوجبة السابعة. يرجى إدخال الولاية التابع لها المتقدم. قم بملء النموذج من خلال إدخال البيانات المطلوبة. أخيرا قم بالنقر على زر استعلام وسوف يظهر لك ملف اسماء المشمولين بصيغة pdf والذي يمكنك تحميله على الجهاز الخاص بك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية وهي: