موعد صلاة عيد الفطر.. في جميع إمارات ومحافظات السعودية وموعد عيد الفطر 1445-2024

من خلال هذا المقال سنتعرف معا على موعد صلاة عيد الفطر في جميع إمارات ومحافظات السعودية وموعد عيد الفطر عيد سعيد 2024، بضعة أيام تفصلنا عن احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم، أعلنت هيئة البحوث الفلكية في السعودية موعد صلاة عيد الفطر لعام 1445 هـ في جميع إمارات ومحافظات المملكة العربية السعودية.

موعد صلاة عيد الفطر في جميع إمارات ومحافظات السعودية 2024

نضع بين أيديكم الآن بمناسبة عيد الفطر المبارك موعد صلاة عيد الفطر في جميع إمارات ومحافظات السعودية عيد سعيد 2024، وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1445 هـ في جميع فروع الوزارة بالمملكة العربية السعودية، كما حددت الوزارة مواعيد صلاة عيد الفطر لعام 2024 في المملكة، حيث تكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة حسب توقيت أم القرى في جميع المناطق، وقد جاءت مواعيد صلاة عيد الفطر كما يلي:

– الرياض: الساعة 5:50 صباحًا.

– جدة: الساعة 6:23 صباحًا.

– الدمام: الساعة 5:35 صباحًا.

– المدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحًا.

– مكة المكرمة: الساعة 6:20 صباحًا.

– الطائف: الساعة 6:18 صباحًا.

– نجران: الساعة 6:05 صباحًا.

– القطيف: الساعة 5:36 صباحًا.

– جازان: الساعة 6:12 صباحًا.

– خميس مشيط: الساعة 6:11 صباحًا.

موعد عيد الفطر المبارك ورؤية الهلال في السعودية

بعد أن تعرفنا على موعد صلاة عيد الفطر في جميع إمارات ومحافظات السعودية عيد سعيد 2024، ننتقل إلى محطة موعد عيد الفطر المبارك في السعودية، ورؤية الهلال في السعودية حيث أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا أقرت يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ، بعد رؤية ⁧‫هلال شهر شوال.‬⁩