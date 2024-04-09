“وزارة المالية 100.000 دينار عراقي“ كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في العراق بالزيادة الجديدة mof.gov.iq

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين وهي تعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة لكبار السن الذين ليس لديهم مصدر دخل وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر وجود زيادة في رواتب المتقاعدين وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

أعلنت الحكومة العراقية أنه من المقرر وجود زيادة تصل حتى 100.000 دينار على رواتب المتقاعدين ولكن تلك الزيادة تخص الأشخاص الذين رواتبهم أقل من مليون دينار بينما الأشخاص الذين رواتبهم تتعدى المليون دينار لم يحصلوا على زيادة، سلم رواتب المتقاعدين الجديد سوف يكون كالتالي:

سوف يحصل الأشخاص الذين رواتبهم 500.000 دينار على 600.000 دينار بعد الزيادة.

بينما الأشخاص الذين رواتبهم 550.000 دينار بعد الزيادة سوف يكون 650.000 دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن رواتب المتقاعدين والتي تكون كالتالي: