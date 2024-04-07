كيفية تنزيل لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile 2024 التحديث الأخير على الأندرويد والآيفون

يرغب الجميع من حول العالم في معرفة الخطوات التي تساعدهم في تحميل لعبة ببجي على كل من أجهزة الأندرويد وأجهزة الآيفون، وذلك بسبب مواجهة البعض صعوبة أثناء عملية التحميل، بالإضافة إلى كثرة المواقع الغير موثوقة التي تتيح إمكانية التحميل لهم، لذا وجدنا لكم أكثر الطرق الموثوقة التي تمكنكم من تحميل لعبة ببجي في أقل فترة ممكنة.

تثبيت لعبة ببجي على أجهزة الأندرويد

لكي يتم تحميل اللعبة على جهازك الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد يجب عليك معرفة أهم الخطوات التي تساعدك في تحميل اللعبة في أقل وقت ممكن، لهذا تتمثل الخطوات في الآتي:

في البداية عليك بزيارة تطبيق جوجل بلاي على محرك البحث جوجل، وذلك في حال عدم توفره على هاتفك.

بعد ذلك حتى يتم البدء في أولى خطوات التحميل قم بالبحث عن اللعبة من خلال الضغط على شريط البحث.

ثم عليك بالنقر على علامة البحث حتى تظهر لك أيقونة اللعبة.

بعد فتح الصفحة الرئيسية للعبة تظهر لك ايقونة التحميل، والتي يتوجب عليك الضغط عليها، ويمكنك مراجعة عملية التحميل من شريط الإشعارات.

طريقة تنزيل لعبة ببجي على الآيفون

تتشابه خطوات تحميل لعبة ببجي على الآيفون وعلى الأندرويد، لكن تختلف في بعض الخطوات البسيطة تعد عبارة عن الآتي: