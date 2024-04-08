“بزيادة 580 ألف دينار عراقي“ سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق mof.gov.iq وزارة المالية العراقية توضح

سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق

يتساءل الكثيرون عن سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق، فوفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي تم تعديل سلم رواتب الموظفين وزيادة رواتبهم لنسب تصل الى 150% وان كان لم يتم تفعيل هذه النسبة حتى الآن ولكن لشهرين متتابعين سيتم صرف الزيادة المقدرة ب 50% ليصل راتب موظف الدرجة الأولى الى مليون ومائة ألف دينار عراقي بعدما كان يتحصل على راتب 510 ألف دينار، أما موظف الدرجة الثامنة فيحصل على راتب 819 ألف دينار بالزيادة بدلا من 273 ألف دينار، وموظف الدرجة التاسعة الذي يصرف راتب قدره 245 ألف دينار فسيحصل بعد الزيادة على راتب 727.5 ألف دينار، وموظف الدرجة العاشرة سيحصل بعد الزيادة على راتب 650 ألف دينار بعد أن كان راتبه 170 ألف دينار فقط.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين

بعد الزيادات الجديدة في رواتب الموظفين حدث عند البعض التباس ولغط في حساب الراتب طبقا لسلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق لذا يمكن لهؤلاء الاستعلام عن الراتب وكذلك الموعد الرسمي لصرفه عن طريق اتباع الخطوات التالية :