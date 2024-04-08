“من هنا سجلي الآن”.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر 2024 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم minha.anem.dz

تحرص الحكومة الجزائرية بشكل مستمر على تقديم المساعدات للفئات التي بحاجة لذلك والتي من بينها المرأة وذلك عن طريق المنح والتي تعد منحة المرأة الماكثة بالبيت من أبرز هذه المنح، لهذا ترغب العديد من السيدات الجزائريات معرفة خطوات وشروط التسجيل في هذه المنحة وهو مجال حديثنا اليوم.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

تستطيع السيدات الجزائريات التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

تدخل المتقدمة في البداية إلى موقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

يتم النقر بعد ذلك على خانة منحة المرأة الماكثة بالبيت.

تدرج المتقدمة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تستكمل المتقدمة كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

يتم رفع جميع المستندات المطلوبة.

في النهاية تنقر المتقدمة على زر إرسال.

شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل الشروط التي يجب توافرها في المتقدمات منحة المرأة الماكثة بالبيت والتي جاءت على النحو التالي:

يجب أن تكون المتقدمة تمتلك الجنسية الجزائرية سواء من قبل المنشأ أو الأصل.

يشترط أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

لابد أن يتراوح عمر المتقدمة ما بين 15 إلى 55 عام.

يجب أن تكون المتقدمة لا تعمل في أي من القطاع الحكومي أو الخاص.

يشترط أن تكون المتقدمة لا تمتلك اي عقارات أو شركات لها قيمة كبيرة.

لابد أن تكون المتقدمة لا تحصل على أجر أو معاش من أي جهة أخرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة الـمرأة الماكثة بالبيت

يجب على الراغبين في التقديم بمنحة المرأة المـاكثة بالبيت إحضار الأوراق التالية: