خليك مميز بين صحابك.. اليكم مواصفات هاتف سامسونج A73 الجديد.. اشترية وانسي باقي الانواع

تعتبر شركة سامسونج واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة الهواتف الذكية، حيث تقدم منتجات عالية الجودة ومواصفات ممتازة تلبي احتياجات المستخدمين، ومن بين هذه المنتجات تأتي هاتف سامسونج A73 الذي يعتبر إصدارًا جديدًا متطورًا من الشركة، ويحمل هاتف سامسونج A73 العديد من المواصفات التي تجعله مميزًا عن غيره من الهواتف الذكية، وفي هذا المقال سنستعرض تلك المواصفات بالتفصيل.

مواصفات الهاتف

إحدى أهم مواصفات هاتف سامسونج A73 هي شاشته الكبيرة التي تأتي بحجم 6.7 بوصة وبدقة عرض FHD+، مما يجعل تجربة المشاهدة على الهاتف أكثر وضوحًا وجودة، كما يأتي الهاتف بتقنية Super AMOLED التي توفر ألوانًا غنية وسطوعًا عاليًا.

يتمتع هاتف سامسونج A73 بمعالج Qualcomm Snapdragon 750G الذي يوفر أداء قويًا وسريعًا، مما يجعل الهاتف مثاليًا لتشغيل التطبيقات والألعاب الحديثة بكفاءة عالية، كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مما يتيح للمستخدم تخزين الكثير من الملفات والبيانات بسهولة.

يحتوي هاتف سامسونج A73 أيضًا على كاميرا رئيسية رباعية تتضمن عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدستين ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة والتفاصيل بدقة عالية، بالإضافة إلى عدسة تليفوتوغرافية بدقة 5 ميجابكسل لتكبير الصور بوضوح.

يأتي هاتف سامسونج A73 ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لفترة طويلة من الاستخدام دون الحاجة للشحن المتكرر، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط لشحن البطارية بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف سامسونج A73 على مستشعر بصمات الأصابع لفتح الهاتف بسرعة وأمان، ويعمل بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة مستخدم One UI التي توفر تجربة استخدام سلسة ومريحة.

هاتف سامسونج A73

يكون هاتف سامسونج A73 هو خيار مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي متطور بمواصفات عالية وأداء قوي، ويوفر تجربة استخدام مريحة وممتعة.