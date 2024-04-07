أفضل هاتف من سامسونج: احسن نوع نزل السوق مفيش فيه عيب واحد

أفضل هاتف من سامسونج،مع تطور الهائل في الهواتف الذكية أصبحت جميع الشركات التي تقوم بتصنيع الهواتف تسعى إلى أن تقوم بتقديم هواتف بامكانيات رائدة وتعتبر شركة سامسونج واحدة من أشهر الشركات الهامة في هذا المجال حيث انها تقوم بتقديم مجموعه متنوعه ورائده من الهواتف بمميزات رائعة ولمعرفه المزيد تابع معنا.

أفضل هاتف من سامسونج

يعتبر هاتف Samsung galaxy a53 5g أفضل هاتف من سامسونج، حيث يتميز الهاتف بشاشة سوبر بلس مقاس 6.5 بوصة، كما أنه يتمتع بدقة بالغة ومعدل التحديث يصل الى 120 هرتز، يضم الهاتف معالج ثماني النواة، وتصل ذاكرة الوصول العشوائي رام الى 6 او 8 جيجا بايت، كما يتمتع بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 او 128 جيجا بايت، ويحتوي الهاتف على كاميرا رباعية خلفية بدقة تصل إلى 64 ميجا بيكسل و 5 ميجا بيكسل و 12 ميجا بيكسل وخمسة ميجا بيكسل عميقة، ويوجد بالهاتف كاميرا أمامية تصل دقتها إلى 32 ميجا بيكسل.

مواصفات هاتف SAmsung Galaxy A53 5 G

يتم اختيار هاتف Samsung galaxy a53 5 g افضل هاتف من سامسونج واهم الخيارات من حيث الفئه السعريه لأن به المواصفات التالية: