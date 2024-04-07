يترقب الجمهور في هذه الفترة فيلم العيد موعد عرض فيلم “شباب البومب” عيد فطر سعيد 2024، قبل فترة قصيرة، تم إصدار الإعلان التشويقي لفيلم “شباب البومب”، حيث ظهر الممثل السعودي فيصل العيسى وهو يقوم بجري مضحك يشبه شخصيته في المسلسل، ومن الواضح أننا على انتظار فيلم كوميدي وضحك للركب ومن المتوقع نجاح الفيلم بعد النجاح المميز الذي حظى به المسلسل.

موعد عرض فيلم “شباب البومب” عيد فطر سعيد 2024

نصل الآن إلى فيلم العيد تعرف على موعد عرض فيلم “شباب البومب” عيد فطر سعيد 2024، حيث من المقرر أن يكون موعد عرض الفيلم في جميع السنمات بالسعودية في ثاني أيام عيد الاضحى، الفيلم يعتبر نقلة نوعية في صناعة السينما السعودية، حيث يتمتع بمواصفات احترافية عالية، ويقدم صورة سينمائية فريدة للجمهور المحلي، يأتي الفيلم بإخراج المخرج الأمريكي يولي كاسي، ويتمتع بتصوير وإضاءة فنية تحت إشراف المدير الأمريكي رادان بوبوفيتش.

تعليق فيصل العيسى على فيلم “شباب البومب”

بعد أن تعرفنا على موعد عرض فيلم “شباب البومب” عيد فطر سعيد 2024، ننتقل إلى تعليق فيصل العيسى حيث نشر إعلانًا تشويقيًا لفيلم “شباب البومب” عبر حسابه على منصة “إكس”، وقد أرفق الإعلان بتعليق يقول: “حبايبي، إليكم إعلان فيلم شباب البومب The Luck Dhab Time، من إخراج المخرج الأمريكي Yule Caise، بتأليف: أحمد الزهراني وعبدالله الوليدي. مع شباب البومب، فيلم العيد السعودي، نتطلع للقائكم هناك، الفيلم بطولة فيصل العيسى، عبدالعزيز الفريحي، سليمان المقيطيب، مهند الجميلي، قريطم، عبدالعزيز برناو، فيصل المسيعيد وغيرهم.