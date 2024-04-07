“لولو عم تسمع كلام ماما“ تردد قناة وناسة نايل سات 2024.. استقبليها حالا

قناة وناسة، استطاعت قناة وناسة الفضائية هي قناة سعودية تبث من دبي، وعلى مدار سنوات في الحفاظ على نجاحها وجذب جمهور كبير من كافة أنحاء الدول العربية، تقدم القناة محتوى متميز للأطفال يجمع ما بين الترفيه والتعليم، وتعرض برامج متنوعة عبارة عن أناشيد وأغاني تثير بإيقاعها وكلماتها اعجاب الصغار، لذا تتساءل الكثير من الأمهات عن طريقة استقبال القناة وضبط ترددها، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال تردد قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة نايل سات 2024

قناة وناسة التي يستمتع بمشاهدتها ملايين الأطفال في الوطن العربي تعرض عبر شاشتها أغاني مميزة حفظها الكثير منهم بسهولة وصاروا يرددونها في كل وقت ومكان لما تتسم به من موسيقى رائعة وكلمات لطيفة بالإضافة الى الأداء المضحك لبطلة أغلب الأغاني لولو والتي تعلق الأطفال بها وبحركاتها، ومن أشهر أغاني قناة وناسة ياشرطي يا حرامي ووينك يا لولو، ولولو صارت شرطية، وجزمة لولو اتسرقت وغيرها، ويجد معظم أولياء الأطفال أن القناة تشغل وقت الأطفال بشيء ممتع وجذاب وهي بديل أفضل من الهواتف والأجهزة الالكترونية التي اعتاد عليها الغالبية العظمى منهم، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة وناسة على النايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة وناسة عرب سات

قناة وناسة تحمل طابع مميز ومختلف مما جعلها تتفوق على الكثير من القنوات المتخصصة للأطفال، وتقدم القناة محتواها بشكل مجاني وعلى مدار 24 ساعة وعبر قمرين صناعيين، وفيما يلي نستعرض لكم تردد تردد قناة وناسة على عرب سات :