“لولو عم تسمع كلام ماما“ تردد قناة وناسة نايل سات 2024.. استقبليها حالا
تردد قناة وناسة نايل سات 2024
قناة وناسة التي يستمتع بمشاهدتها ملايين الأطفال في الوطن العربي تعرض عبر شاشتها أغاني مميزة حفظها الكثير منهم بسهولة وصاروا يرددونها في كل وقت ومكان لما تتسم به من موسيقى رائعة وكلمات لطيفة بالإضافة الى الأداء المضحك لبطلة أغلب الأغاني لولو والتي تعلق الأطفال بها وبحركاتها، ومن أشهر أغاني قناة وناسة ياشرطي يا حرامي ووينك يا لولو، ولولو صارت شرطية، وجزمة لولو اتسرقت وغيرها، ويجد معظم أولياء الأطفال أن القناة تشغل وقت الأطفال بشيء ممتع وجذاب وهي بديل أفضل من الهواتف والأجهزة الالكترونية التي اعتاد عليها الغالبية العظمى منهم، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة وناسة على النايل سات :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة وناسة عرب سات
قناة وناسة تحمل طابع مميز ومختلف مما جعلها تتفوق على الكثير من القنوات المتخصصة للأطفال، وتقدم القناة محتواها بشكل مجاني وعلى مدار 24 ساعة وعبر قمرين صناعيين، وفيما يلي نستعرض لكم تردد تردد قناة وناسة على عرب سات :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 2/3