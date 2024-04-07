حقيقة تمديد عطله الربيع للطلاب والأساتذه فى الجزائر 2024 وزير التربية الوطنية يوضح الأمر ورزنامة العطل المدرسية

صرحت الهيئات الحكومية في الجزائر عن الحال الواقعية المتعلقة بفترة إجازة الربيع وجدول العطل المدرسية في البلاد، إثر تداول أخبار حول إمكانية تأجيل وقت نهاية عطلة الربيع لهذه السنة، وذلك استعدادًا لقدوم عيد الفطر السعيد، وقد قام وزير التربية الوطنية بمزيد من التوضيحات حيال هذا الأمر، ملتزمًا بشرح التفاصيل وأرفق ذلك بعرض التقويم المخصص للعطل الدراسية للعام الحالي.

تمديد فترة عطلة الربيع وتنظيم جداول الإجازات الدراسية في الجزائر.

نقلت وسائل الإعلام تقارير عديدة تتعلق بتمديد فترة عطلة الربيع للعام الحالي، وقد أوضحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر تفاصيل هذه القضية، مبينة الخطة الزمنية للعطل المدرسية التي تم تحديدها للعام الدراسي 2023/2024.

أولًا: حقيقة تمديد عطلة الربيع بالجزائر

أفاد عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية بالجزائر، أن ميعاد عطلة الربيع لم يطرأ عليه أي تعديل وسيظل كما تم تحديده سابقاً من قبل الوزارة.

تم الإفصاح مسبقًا عن بدء عطلة الربيع في الواحد والعشرين من شهر مارس لعام 2024، ومن المقرر أن تستمر إلى السابع من أبريل لنفس العام.

ظهرت معلومات حول احتمال تمديد فترة الاستراحة، حيث يرجح أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في الحادي عشر من شهر أبريل، بعد مرور ثلاثة أيام على انتهاء إجازة الربيع.

أكد وزير التعليم الوطني الجزائري نفيه القاطع لفكرة إطالة العطلة الدراسية هذا العام، مشددًا على عدم وجود أي خطط تتعلق بهذا الأمر.

ثانيًا: جدول العطل المدرسية بالجزائر