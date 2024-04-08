عبر هذا الرابط.. سحب استدعاء المراسلة onefd برقم الاستمارة 2024

يُعلن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد “ONEFD” عن توفير رابط يمكّن المتقدمين من سحب استدعاء المراسلة “ONEFD” باستخدام رقم الاستمارة، وفي هذا السياق تم توضيح الخطوات اللازمة لاستخراجه بشكل رسمي عبر الإنترنت، كما تم التأكيد على ضرورة الحضور في مواعيد الامتحانات دون تأخير يزيد عن 30 دقيقة، كما أنه على المترشحين عدم مغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مرور ساعة كاملة من بداية الامتحان، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتعرف على سحب استدعاء المراسلة onefd برقم الاستمارة 2024,

رابط سحب استدعاء المراسلة onefd برقم الاستمارة 2024

الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد “ONEFD” يؤكد على أهمية استخراج استدعاء الامتحان الخاص بالمتقدم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي المتاح بشكل رسمي من هنا، كما أعلن أنه يمكن لجميع المترشحين الجزائريين سحب استدعاءاتهم بدءًا من يوم الثالث من أبريل 2024.

وفيما يلي تعليمات هامة لإجراء امتحان المراسلة:

يجب على المترشح إحضار هذا الاستدعاء، بطاقة الهوية وأدوات الامتحان.

لن يتم قبول تأخر المترشح لأكثر من 30 دقيقة من بداية الاختبار.

يمنع بشدة إحضار المترشح للهاتف النقال أو أي وسيلة أخرى إلى مركز الاختبار.

إذا غاب المترشح في أي مادة، سيتم إلغاء امتحانه في تلك المادة.

يُسمح للمترشح باستخدام الأوراق التي تم تسليمها له من قبل المركز.

يُسمح للمترشح باستخدام الآلة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة.

في حالة التلبس بالغش أو محاولة الغش يتم طرد المترشح من المركز وسيتم إلغاء امتحانه، وسيتم اتخاذ إجراءات الإقصاء طبقًا للقوانين المعمول بها.

خطوات سحب استدعاء المراسلة onefd

وقد عمل الديوان الوطني على توضيح الخطوات اللازمة لاستخراج استدعاء المراسلة من ONEFD باستخدام رقم الاستمارة، ويتم ذلك على النحو التالي:

أولا قم بالوصول إلى بوابة ONEFD الإلكترونية الجزائرية عبر الرابط الرسمي.

اختر المركز أو الولاية التابعة لها المترشح.

قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بك.

أدخل تاريخ الميلاد الخاص بك.

أدخل رمز التحقق المرئي المعروض.

في النهاية، انقر على زر الطباعة أو استظهار الاستدعاء.

من خلال اتباع هذه الخطوات يمكنك استخراج استدعاء المراسلة من ONEFD باستخدام رقم الاستمارة الخاص بك بسهولة.