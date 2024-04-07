هذه بعض الأدعية التي يمكنك استخدامها في ختام شهر رمضان، ويمكنك أيضًا أن تدعو الله بما تشعر به في قلبك وتعبر عن شكرك وتضرعك إليه، الدعاء قوة عظيمة ووسيلة للتواصل مع الله، فلا تتردد في أن تدعو بهدف تحقيق الخير والبركة في حياتك وحياة الآخرين، والأن الأدعية المأثورة من الكتاب والسنة لختام شهر رمضان.

هنا بعض الأدعية المأثورة من الكتاب والسنة لختام شهر رمضان:

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي وتتوب عليَّ، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل ختام صيامنا خيرًا من بدايته، واجعل آخر أعمالنا خواتيمها، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إن هذا شهرك المبارك قد انقضى، فاجعلنا من العتقاء من النار والمقبولين عندك. اللهم تقبل منا ليلة القدر، واجعلها لنا فرحة وسعادة وبركة، واجعلنا من المقبولين فيها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، واجعل لنا في هذا الشهر قبولًا ومغفرةً ورضوانًا.

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