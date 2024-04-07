“تحديث جديد” تردد قناة سبيس تون للأطفال الجديد 2024 وشاهد جميع افلام الكرتون بجودة عالية HD
أعلنت شبكة قنوات سبيس تون للأطفال، عن نقل ترددها إلى تردد جديد على القمر الصناعي(نايل سات)، واليوم يُقدم لكم موقع البديل الإلكتروني تردد قناة سبيس تون للأطفال الجديد 2024، حيث يعشقها الملايين من الأطفال مُنذ كانت بدايتها في عام 2000 وبعض من الأمهات اللاتي كانوا يُشاهدونها في صغرهم، لما تُقدمه من برامج أطفال مدبلجة من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية وباقة متنوعة من أفلام الكرتون.
تردد قناة سبيس تون للأطفال الجديد 2024
ولمشاهدة قناة سبيس تون للأطفال، قم بضبط جهازك على تردد قناة سبيس تون للأطفال الجديد 2024 وهو:
التردد: 11785
معدل الترميز: 27500
معدل الاستقطاب: عمودي
وجدير بالذكر أيضًا، أن لدى القناة تردد جديد على القمر الصناعي “عرب سات”، وهو:
التردد: 12341
معدل الترميز: 27500
معدل الاستقطاب: عمودي
خطوات تنزيل قناة سبيس تون للأطفال على جهازك
وبعد أن تعرفنا معاً على تردد قناة سبيس تون الجديد، سنتحدث الآن عن الخطوات التي يمكنك من خلالها استقبال القناة، وهي:
- قم بالتوجه إلى جهاز الاستقبال الخاص بك
- ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة “إعدادات التلفزيون”
- ومنها قم بالضغط على كلمة “اعدادات القنوات”
- ثم بعد ذلك ابحث عن كلمة “البحث اليدوي”، وقم بالضغط عليها
- تأكد من أنك قمت بإدخال التردد الجديد و معدل الترميز و معدل الاستقطاب، بطريقة صحيحة
- قم باختيار القمر الصناعي، سواء كان (نايل سات أو عرب سات)
- قم بالضغط على كلمة “بحث” وانتظر قليلاً حتى اكتمال البحث، وبعد ذلك قم بحفظ القناة