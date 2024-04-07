“تحديث جديد” تردد قناة سبيس تون للأطفال الجديد 2024 وشاهد جميع افلام الكرتون بجودة عالية HD

أعلنت شبكة قنوات سبيس تون للأطفال، عن نقل ترددها إلى تردد جديد على القمر الصناعي(نايل سات)، واليوم يُقدم لكم موقع البديل الإلكتروني تردد قناة سبيس تون للأطفال الجديد 2024، حيث يعشقها الملايين من الأطفال مُنذ كانت بدايتها في عام 2000 وبعض من الأمهات اللاتي كانوا يُشاهدونها في صغرهم، لما تُقدمه من برامج أطفال مدبلجة من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية وباقة متنوعة من أفلام الكرتون.

تردد قناة سبيس تون للأطفال الجديد 2024

ولمشاهدة قناة سبيس تون للأطفال، قم بضبط جهازك على تردد قناة سبيس تون للأطفال الجديد 2024 وهو:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

وجدير بالذكر أيضًا، أن لدى القناة تردد جديد على القمر الصناعي “عرب سات”، وهو:

التردد: 12341

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

خطوات تنزيل قناة سبيس تون للأطفال على جهازك

وبعد أن تعرفنا معاً على تردد قناة سبيس تون الجديد، سنتحدث الآن عن الخطوات التي يمكنك من خلالها استقبال القناة، وهي: