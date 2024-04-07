150 مليون دينار فوري.. البنك المركزي يزف بُشرى سارة لهؤلاء المواطنين!.. أعرف المفاجأة قبل أي حد

أعلن البنك المركزي في دولة العراق، أن قيمة المبادرات التي وصلت للمواطنين تُقدر بنحو 13 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى استمرار قروض الإسكان المستمرة، مؤكدًا بأن هذه المبادرة شملت 4 فئات، ليؤكد نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، أن المصرف العقاري العراقي يقوم في الوقت الحالي بعمل إحصاء وترتيب للقروض السابقة والعمل على مراجعتها، لكي يتم فتح باب التقديم مجددًا أمام المواطنين.

قروض البنك المركزي العراقي

وأكد محافظ البنك المركزي، أن قيمة المبادرة كحد أقصى وصلت إلى 150 مليون دينار عراقي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تشمل 4 فئات منهم الشباب ومنتسبي القوات الأمنية والموظفين وكذلك المتقاعدين، مضيفًا أن هناك ملايين المواطنين الذين استفادوا من مبادرات الإقتراض داخل البنك المركزي، كما أن هذه المبادرات ستظل مستمرة على كافة القروض بالعراق.

شائعة وقف قرض الإسكان

وأوضح، أن البنك المركز لم يوقف قرض الإسكان، بل وصل إجمالي الأموال المخصصة لهذا النوع من القرض إلى أقل مما كان في السابق، غير هذه الأموال التي خصصت للمصرف العقاري كانت مفتوحة لحد ما في السابق، مضيفًا بأن البنك يقوم بتحديد أليات السياسة النقدية التي يراها لتحقيق مصلحة الإقتصاد العراق وكذلك السياسات النقدية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد على مستوى العالم، لتبذل حكومة العراق قصارى جهدها في إطار توفير كل سُبل الدعم الذي يحتاج إليه المواطنين.