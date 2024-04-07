عربي و دولي
موعد عطلة الربيع في الجزائر 2024.. أجواء ربيعية ساحرة
عطلة الربيع في الجزائر 2024
موعد عطلة الربيع في الجزائر 2024، تمثل عطلة الربيع في الجزائر فترة مهمة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، حيث تُعتبر فرصة للآباء والأمهات لاصطحاب أطفالهم في نزهة إلى الأماكن الطبيعية،.يهدف ذلك إلى تهدئة الأعصاب والاسترخاء، وتمكين الأطفال من إعادة شحن طاقتهم قبل استئناف الدراسة بجد بعد الإجازة.
المناسبات والأجازات الرسمية في الجزائر 2024
- يُصادف عيد الفطر المبارك تاريخ 11 أبريل 2024م، وهو يوم يأتي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ويمتد لثلاثة أيام متتالية.
- بالنسبة لعيد العمال العالمي، فإنه يُحتفل به في اليوم الأول من شهر مايو من كل عام، حيث يتم تقدير قيمة العمل والعمال في مختلف دول العالم، مُكرمين بجهودهم وتفانيهم في العمل، وذلك عبر تكريم العمال المتميزين الذين يسهمون في تطوير مجتمعهم بإسهاماتهم العظيمة.
- أما بالنسبة لعيد استقلال الجزائر، فيُصادف في كل عام تاريخ 5 يوليو، ويعتبر مناسبة وطنية تُحتفل بها الجزائر للاحتفال بتحقيق استقلالها وتعزيز وحدتها الوطنية.
العطلات الدراسية طبقًا لفصول السنة في الجزائر لعام 2024 م
بدون شك، تُسهم فصول السنة في تقسيم العام الدراسي إلى عدة فترات عطل، ومن بين هذه الفترات:
- عطلة فصل الربيع تأتي هذه العطلة كبداية لاعتدال الجو بعد انتهاء فصل الشتاء، حيث يكون الطقس معتدلًا ولطيفًا مع زهور الربيع تتفتح.
- يبدأ فصل الربيع عادة في 21 مارس من كل عام وتستمر العطلة الدراسية حتى نهاية 7 أبريل 2024، مما يجعلها تمتد لمدة تقريبية تبلغ 18 يومًا.
- عطلة فصل الشتاء تبدأ عطلة فصل الشتاء في 21 ديسمبر مع بداية الطقس البارد وتنتهي في 6 يناير، مما يعني أنها تستمر لحوالي 17 يومًا تقريبًا.
- عطلة فصل الخريف تبدأ في 21 أكتوبر وتستمر حتى نهاية 7 نوفمبر 2024، وتمتد لمدة تقريبية تبلغ 18 يومًا.
- العطلة الصيفية الكبرى تبدأ بعد انتهاء الاختبارات النهائية لكل صف دراسي وتستمر حتى اليوم الأول لبداية العام الدراسي الجديد، تُعتبر هذه العطلة الأطول خلال العام الدراسي من حيث المدة.