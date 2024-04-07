تعرف على كل ما يخص قناة الفجر الجزائرية ثبتها الآن تردد قناة الفجر الجزائرية ومواعيد مسلسل قيامة عثمان رمضان 2024، الفجر الجزائرية تلتزم بتقديم محتوى هادف يستهوي الكثير من المشاهدين، تعتني القناة بالتنوع والتميز في برامجها، حيث تُقدم برامجها بجودة عالية وتضع التركيز على المحتوى التعليمي والإخباري، بالإضافة إلى ذلك، تركز القناة على مراجعة البرامج قبل عرضها لضمان جودتها وتقديم تجربة مشاهدة ممتعة ومثرية للجمهور، تسعى الفجر الجزائرية أيضًا لتقديم محتوى يتناول حياة المواطنين داخل البلاد، مما يجعلها القناة المفضلة والأمثل للمشاهدين الراغبين في متابعة البرامج دون انقطاع أو تشفير.

تردد قناة الفجر الجزائرية رمضان 2024

نخطط لكم الآن تردد قناة الفجر الجزائرية رمضان 2024، حيث ستتمكن من إستقبال القناة على جهازك عن طريق كتابة التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

بعد كتابة التردد قم بالبحث بالتردد وانتظر حتى إنتهاء التنزيل بعدها تفقد الجهاز الخاص بك، ستجد القناة في آخر القائمة قم بوضعها في المكان المناسب لك وأستمتع بباقة مميزه من البرامج والمسلسلات والتي سنتناول منها مسلسل “المؤسس عثمان”.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان رمضان 2024

بعد أن توصلنا معا على تردد قناة الفجر الجزائرية ننتقل إلى التعرف على مواعيد مسلسل قيامة عثمان رمضان 2024، وفي كل خميس، تعرض قناة الفجر الجزائرية برامجها في توقيتات مختلفة لتناسب جميع الجماهير:

– الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

– الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر وتونس.

– الساعة 22:00 بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

– الساعة 23:00 بتوقيت السعودية والعراق وسوريا.

– الساعة 00:00 بتوقيت الإمارات.

وتعاد البرامج كل جمعة في التوقيتات التالية:

– الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

– الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر وتونس.

– الساعة 15:00 بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

– الساعة 16:00 بتوقيت السعودية والعراق.

– الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات.