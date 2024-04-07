الآن لينك كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق على منصة مظلتي الوجبة الأخيرة

وفقا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، تأخرت الوجبة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعية للمستفيدين العراقيين والعراقيات بسبب تأخر توفير المقابل المالي اللازم للصرف، ومع ذلك تم توفير خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من خلال منصة مظلتي عندما تكون النتائج متاحة، فيما يلي تابع لينك كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق على منصة مظلتي الوجبة الأخيرة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق على منصة مظلتي

إليك الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم الرعاية الاجتماعية في العراق:

1. قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية المتاحة للعراق بشكل عام ولجميع المحافظات.

2. انقر على أيقونة “استعلام عن المقبولين بالرعاية الاجتماعية”.

3. ستفتح نموذج الاستعلام، قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للحصول على نتائج الدعم الاجتماعي.

4. حدد المحافظة العراقية التي ترغب في الاستعلام عنها واختر الوجبة السابعة عندما يتم الإعلان عنها.

5. بعد ذلك، انقر على زر “الاستعلام” وسيتم عرض تفاصيل النتائج لك.

بالنسبة لتنزيل قوائم أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، يمكنك البحث عن اسم محدد بالكامل لمعرفة النتيجة المتعلقة به.

يرجى ملاحظة أنه يجب توفير جميع الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق للحصول على الدفعة القادمة من الدعم.

كيفية التقديم للإضافة إلى المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، هناك بعض الضمانات والشروط التي يجب توفيرها، يمكن أن تختلف هذه الضمانات والشروط بناء على برامج الدعم المختلفة المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ومن تلك الشروط ما يلي:-

1. الجنسية العراقية: قد يكون الدعم محصورا للمواطنين العراقيين فقط.

2. الفئات المستهدفة: قد يتم تحديد فئات محددة من المستفيدين المستهدفين، مثل الأسر ذات الدخل المحدود، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأيتام، والمسنين.

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