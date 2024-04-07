“الموارد البشرية” قدم اعتراض على حساب المواطن + شروط أهلية الاستحقاق

يعد حساب المواطن من أهم برامج الدعم المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السُّعُودية لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط لكي يستحق المستفيد الحصول على مبلغ الدعم المقدم، ومن خلال الأسطرالتالية نبين هذه الشروط وطريقة تقديم الاعتراض عند حدوث أي خلل.

كيفية رفع اعتراض على حساب المواطن

قد اعتراض على برنامج حساب المواطن من خلال اتبارع التالي:

سجل الدخول إلى حسابك على الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

ابحث عن أيقونة “الاعتراضات”: ستجدها موجودة في الصفحة الرئيسية.

اضغط على أيقونة “الاعتراضات”: ستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على معلومات عن الدفعة وسبب رفض أو نقص الدعم.

اختر من القائمة المنسدلة السبب الذي تعتقد أنه أدى إلى قلة قيمة الدفعة.

في حال كان لديك مستندات تدعم اعتراضك، قم برفعها في المكان المخصص.

وضّح في حقل النص سبب اعتراضك بالتفصيل مع ذكر أي معلومات إضافية قد تكون مفيدة.

بعد مراجعة جميع المعلومات، اضغط على زر “إرسال” لرفع طلب اعتراضك.

لا يمكن تقديم اعتراض على حساب المواطن إلا بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة.

شروط أهلية الاستحقاق في حساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية شروط للحصول على دعم حساب المواطن والتي منها: