الفار اللي دوخ القط على مدار 80 عاما.. دلوقتي تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

الآن متاح قناة “توم وجيري” للأطفال والتي تقدم مجموعة رائعة من المسلسلات والبرامج الكرتونية المضحكة والترفيهية، وتشمل برامج تلك القناة مسلسلات مشهورة مثل “توم وجيري”(Tom and Jerry): هو مسلسل رسوم متحركة كلاسيكي يركز على المطاردات المضحكة بين القط توم والفأر جيري، كارتون “سبونج بوب”، و “ميكي ماوس”، حيت حازت قناة توم وجيري على إعجاب الجميع في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي شجعنا للبحث عنها وعرض تردد قناة توم وجيري الجديد.

تردد قناة توم وجيري الجديد عن العام الحالي 2024

وفيما يلي تردد قناة “توم وجيري” على الأقمار الصناعية الشهيرة:

قمر النايل سات:

– التردد: 12149.

– معدل الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

– الجودة: SD.

قمر عرب سات:

– التردد: 11315.

– معدل الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

– الجودة: SD.

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك إلى أحد هذين الترددين والاستمتاع بمشاهدة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية الممتعة على قناة “توم وجيري”.

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