Pdf الان الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 pdf الوجبة الاخيرة على موقع منصة مظلتي

إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 pdf ينتظره عددًا كبيرًا من المواطنين بالعراق، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي بفحص جميع الطلبات التي تم تقديمها من أجل الاستفادة من هذه الرعاية، وستقوم الوزارة بتوفير الدعم للفئات المستحقة فقط بعد أن تتأكد من توافر الشروط بهم وذلك من أجل توجيه دعم البرنامج للمواطن الأكثر احتياجًا، وبالسطور التالي نوافيكم بأهم التفاصيل عن هذا الموضوع.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 pdf

ستعلن الحكومة العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك من أجل توفير المساعدة للمواطنين البسطاء وتقديم الدعم اللازم لهم، من أجل مساعدتهم اقتصاديًا على شراء مستلزماتهم الأساسية، ويمكن الاستعلام عن المستفيدين بهذا البرنامج عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي أو الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية .

بعدها حدد زر الخدمات الإلكترونية .

ستظهر قائمة اختر منها برنامج الرعاية الاجتماعية.

بعدها حدد أسماء المشمولين.

ثم سجل رقم الوجبة وحدد المحافظة التابع لها الشخص المتقدم.

ثم سجل الرقم القومي وتأكد من صحته.

وفي النهاية اضغط على زر الاستعلام.

ستظهر الكشوف بصيغة ملفات pdf.

يجب التنويه إلى إمكانية تحميل هذه الكشوف على جهاز عن طريق النقر على زر التنزيل، ومن خلال هذه الخطوة يصبح بإمكان كافة المواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين بهذا البرنامج، وسوف يتم اعتماد الكشوف من قبل الوزير بعد التأكد من جميع الطلبات، وبعدها يتم الإعلان عنها خلال وقت قريب.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

هناك بعض الشروط اللازم توافرها في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: