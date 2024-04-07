“شوف اسمك بالكشوفات” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf عبر منصة مظلتي 2024 بعموم المحافظات

تعد اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf من الأمور المتصدرة منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك يتم البحث عنها كل شهر، وخاصة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قامت بإطلاق منصة إلكترونية للاستعلام من خلالها عن المشمولين في الرعاية، ولم تكتفي بإطلاق هذه المنصة وشرح خطوات التسجيل، لكن وضحت قيمة الدعم الذي ستحصل عليها كل أسرة، وفي مقالنا سنتعرف على كافة التفاصيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf

متاح الآن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال بضعة خطوات بسيطة كما هي متمثلة على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق .

الضغط على خيار “برامج الدعم”.

حدد خيار “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

الضغط على أيقونة “الاستعلام”.

إدراج المعلومات التي تخص المتقدم من رقم الوجبة والدفعة.

إدخال المحافظة التابع لها المستفيد.

إضافة المعلومات الشخصية المطلوبة.

اضغط في النهاية على زر “استعلام”.

سيتم توضيح إذا تم قبول طلبك أم لم يتم قبوله.

حيث في حالة القبول وظهور الأسماء يمكنك تحميل كشوفات المستفيدين بصيغة Pdf.

منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية

وفي إطار حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن قيمة الدعم التي بالطبع تختلف من شخص لآخر، حيث يتم تحديدها بناءً على عدد أفراد الأسرة، وهي كالتالي: