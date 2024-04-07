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اجمل بطاقات تهنئة عيد الفطر بالاسم 2024 .. حمل اروع صور تهنئة بالاسم لجميع الاصدقاء والاقارب والأحبة
بطاقات تهنئة عيد الفطر بالاسم 2024 يبحث عنها عدد كبير من المسلمين لإرسالها إلى الأقارب والأصدقاء بالاسم، وذلك حتى يتم تخصيص عبارات مختلفة لكل اسم، كما نعلم أن عيد الفطر المبارك يبدأ عندما يتم إرسال العبارات إلى بعض للتهنئة، لأن مثل هذه العبارات تبرز الترابط بين المسلمين.
تهنئة عيد الفطر بالاسم 2024
إن تهنئة عيد الفطر بالاسم 2024 عند تخصيصها بالأسماء تدخل البهجة على قلوب الأهل والأصدقاء، لذا نستعرض لكم أبرز هذه العبارات على النحو التالي:
- كل سنة وأنتم طيبين، عيد فطر سعيد وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد الله أعيادنا بالخير والصحة.
- عيد فطر سعيد على جميع المسلمين.
- أسأل الله عز وجل أن يجعل جميع أيامنا أعياد، وأن تملأ السعادة قلوبنا.
- إلى أغلى الغاليين على قلبي كل عام وأنتم بخير، وغمر الله بيتكم بالسعادة والفرح.
بطاقات تهنئة عيد الفطر بالاسم 2024
ومن أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر بالاسم 2024 الآتي:
- كل سنة وأنتم في كنف الرحمن، عيدكم مبارك.
- لكل سعادة وجود وكل كلمة ردود فلك كل التهنئة بلا حدود يا عزيز قلبِ.
- لا يكون عيدي سعيد إلا بوجودك يا رفيقي الغالي.
- كل عيد وأنت أقرب صديق، وصداقتنا يا صديقي مثل روحك الجميلة.
- مستحيل أن تشرق شمس يوم عيد الفطر المبارك دون أن أرسل لك تهنئة، عيد فطر مبارك.
- كل سنة وأنت إلى الله أقرب وتكون في حياتك فرح وسعادة.
- أرسل لكم عبارات التهنئة لتصافح قلوبكم عيدكم مبارك.
- أقدم لكم باقة من الفل والياسمين وأجمل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والصحة.
- لكم أقوى التحيات والتقدير، كل عام وأنتم بخير.
- أسأل الله أن يتقبل صيامكم وصالح أعمالكم في شهر رمضان، وأن يجعل عيد الفطر المبارك هو عيد الجبر والفرح لقلوبكم، عيدكم سعيد.