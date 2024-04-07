“بشري سارة” موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

شهدت مصر في السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، ورفع مستوى معيشتهم وتُعد زيادة الحد الأدنى للأجور أحد أهم الخطوات في هذا الاتجاه، حيث أعلن المجلس القومي للأجور مؤخرًا عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 6000 جنيه مصري، بدءًا من شهر مايو 2024.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة كبيرة ليصل الحد الأدنى إلى 6000 جنيه، بدءًا من شهر مايو 2024، ولم تكن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة سلسلة من القرارات والإجراءت التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، بهدف تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع الحيوي. وفيما يلي ملخص لهذه الرحلة:

يناير 2022: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

يناير 2023: تم رفعه مرة أخرى إلى 2700 جنيه.

يوليو 2023: شهدت هذه الفترة زيادة جديدة ليصل الحد الأدنى إلى 3000 جنيه.

نهاية 2023: تمت زيادة إضافية ليصبح الحد الأدنى 3500 جنيه.

أهداف زيادة الحد الادني للاجور

تهدف زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها: