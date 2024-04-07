تكنولوجيا

موبايل موتورولا الجديد بسعر خيالي! هتلاقي فيه كل المواصفات وادفع ربع سعر هواتف سامسونج!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 19 دقيقة
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هاتف Moto G 2023
هاتف Moto G 2023

أصبحت شركة موتورولا من كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية وخاصة بعد التطوير الأخير الذي قامت به في جميع منتجاتها حتى أصبحت تنافس الشركات العالمية مثل سامسونج، وكان أخرها هاتف Moto G 2023، الذي نزل عليه تخفيضات كبيرة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، موبايل موتورولا جديد بربع سعر هواتف سامسونج.

مواصفات هاتف Moto G 2023

بعد التخفيضات الهائلة التي حصل عليها هاتف موتورولا Moto G 2023 بدأ الكثير يبحث عن مواصفات ذلك الهاتف وهي كما يلي:

نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفMoto G 2023
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
نوع الشاشةHD+
حجم الشاشة6,5 بوصة
معدل التحديث120 هرتز
عدد الرامات4 جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية128 جيجا بايت
سعة التخزين الخارجيةيدعم
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية48 ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل
نوع المعالجSnapdragon 480+ 5G
سعة البطارية5000 ملي امبير
نسبة قوة الشحن15 وات
هاتف Moto G 2023
هاتف Moto G 2023

مميزات هاتف Moto G 2023

  • وبعد معرفة المواصفات الرائعة التي يتميز بها ذلك الهاتف سوف نوضح لكم أيضاً أهم مميزات هاتف Moto G 2023.
  • حيث أن من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من رؤية واضحة وممتعة.
  • كما أنه أيضاً يدعم سماعات استريو تمنحك صوت نقي وواضح ومرتفع.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم كاميرا خلفية وامامية بدقة وجودة عالية.
  • وأيضا يدعم سعة تخزين داخلية كبيرة جداً تصل إلى ١٢٨ لتتمكن من تحميل الكثير من الصور والملفات.
  • بالإضافة أيضاً إلى بطارية قوية وشحن سريع جدا للبطارية.

سعر هاتف Moto G 2023

  • وجدير بالذكر بعد التصريح عن وجود تخفيضات على ذلك الهاتف أن نذكر أنه قد طرح بالفعل على المواقع الإلكترونية الخاصة ببيع الهواتف بسعر ٢٥٠ دولار أمريكي.
  • ولكن وعلى نفس تلك المواقع نجده معروضا مقابل ١٥٠ دولار أمريكي ويعد ذلك تخفيضا كبيراً عليه.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 19 دقيقة
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