موبايل موتورولا الجديد بسعر خيالي! هتلاقي فيه كل المواصفات وادفع ربع سعر هواتف سامسونج!

أصبحت شركة موتورولا من كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية وخاصة بعد التطوير الأخير الذي قامت به في جميع منتجاتها حتى أصبحت تنافس الشركات العالمية مثل سامسونج، وكان أخرها هاتف Moto G 2023، الذي نزل عليه تخفيضات كبيرة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، موبايل موتورولا جديد بربع سعر هواتف سامسونج.

مواصفات هاتف Moto G 2023

بعد التخفيضات الهائلة التي حصل عليها هاتف موتورولا Moto G 2023 بدأ الكثير يبحث عن مواصفات ذلك الهاتف وهي كما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Moto G 2023 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم بلوتوث يدعم واي فاي يدعم نوع الشاشة HD+ حجم الشاشة 6,5 بوصة معدل التحديث 120 هرتز عدد الرامات 4 جيجا بايت سعة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت سعة التخزين الخارجية يدعم عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل نوع المعالج Snapdragon 480+ 5G سعة البطارية 5000 ملي امبير نسبة قوة الشحن 15 وات

مميزات هاتف Moto G 2023

وبعد معرفة المواصفات الرائعة التي يتميز بها ذلك الهاتف سوف نوضح لكم أيضاً أهم مميزات هاتف Moto G 2023.

حيث أن من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من رؤية واضحة وممتعة.

كما أنه أيضاً يدعم سماعات استريو تمنحك صوت نقي وواضح ومرتفع.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم كاميرا خلفية وامامية بدقة وجودة عالية.

وأيضا يدعم سعة تخزين داخلية كبيرة جداً تصل إلى ١٢٨ لتتمكن من تحميل الكثير من الصور والملفات.

بالإضافة أيضاً إلى بطارية قوية وشحن سريع جدا للبطارية.

سعر هاتف Moto G 2023