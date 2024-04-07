حل مشكلة تحتاج إلى تطبيق واتساب الرسمي لاستخدام هذا الحساب وفتح النسخ المعدلة

اذا كنت تواجه مشكلة “تحتاج الى تطبيق واتساب الرسمي” عند استخدام واتساب بلس أو أي نسخة معدلة أخرى فيمك بسهولة أن تجد حلًا سهلًا وبسيطًا مضمونًا 100% لفتح حسابك على واتساب بلس دون أي مشاكل فعندما تحاول تسجيل الدخول إلى واتساب بلس باستخدام رقم هاتفك، قد تواجه رسالة خطأ تخبرك بضرورة استخدام تطبيق واتساب الرسمي ويرجع ذلك إلى أن واتساب الرسمي يقوم بحظر الأرقام التي تستخدم نسخًا معدلة من التطبيق.

حل مشكلة تحتاج إلى تطبيق واتساب الرسمي لاستخدام هذا الحساب

لحل هذه المشكلة، سنستخدم خدعة بسيطة تعتمد على ربط حساب واتساب الرسمي الخاص بك بجهاز آخر إليك الخطوات بالتفصيل وستكون الخطوات كالتالي:

قم بتحميل تطبيق واتساب الرسمي من متجر Google Play أو App Store.

قم بتثبيت التطبيق على هاتفك وافتحه.

أدخل رقم هاتفك وانتظر استلام رمز التحقق.

أدخل رمز التحقق وقم بإعداد حسابك.

بعد إعداد حسابك، افتح واتساب بلس على هاتفك.

ستجد رسالة خطأ تُخبرك بضرورة استخدام تطبيق واتساب الرسمي.

اضغط على “موافق” ثم “متابعة”.

سيطلب منك التطبيق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

قم بفتح واتساب الرسمي على هاتفك الآخر.

اضغط على “الإعدادات” ثم “الأجهزة المرتبطة”.

اضغط على “ربط جهاز”.

سيظهر رمز الاستجابة السريعة على شاشة هاتفك.

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتفك الأول.

سيقوم واتساب بلس بربط حسابك الرسمي.

ستتمكن الآن من استخدام واتساب بلس دون أي مشاكل.

تأكد من استخدام نفس رقم الهاتف في كل من واتساب الرسمي واتساب بلس وتأكد من أن هاتفك الآخر متصل بالإنترنت