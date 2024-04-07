“الصيغة الصحيحة”.. تكبيرات عيد الفطر كاملة 2024 وموعد بدء التكبيرات وعددها وفقا لما ورد بالسنة النبوية

تكبيرات عيد الفطر كاملة 2024، خلال السطور القادمة سنقدم لكم تكبيرات عيد الفطر كاملة 2024 التي يحرص المسلمين على ترديدها حتى اقامة صلاة العيد، ودائما ما تدخل تكبيرات عيد الفطر البهجة والسرور على قلوب أمة محمد جميعا، كما أنها تعد أحد السنن النبوية المؤكدة، وسنتعرف على عدد التكبيرات وموعد البدء في ترديدها لكسب المزيد من الحسنات.

تكبيرات عيد الفطر كاملة 2024

والآن مع تكبيرات عيد الفطر كاملة 2024 والصيغة الصحيحة لها، ونص التكبيرات كما يلي:”الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

موعد تكبيرات عيد الفطر 2024

وأشارت دار الإفتاء إلى موعد تكبيرات عيد الفطر 2024 حيث يبدأ وقت ترديد التكبير بداية من لحظة غروب شمس ليلة العيد، ليقوم المسلمون بترديد تكبيرات العيد في المنازل والطرق والمساجد لحين بدأ صلاة عيد الفطر، فيما تدخل التكبيرات الهدوء والانشراح إلى صدر المؤمن، تطبيقا لقول المولى عز وجل:”ألا بذكر الله تطمئن القلوب”.

عدد تكبيرات عيد الفطر

وأوضحت دار الإفتاء، عدد تكبيرات عيد الفطر في مصر، حيث يكبر المسلم في الركعة الأولى من صلاة العيد 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات فقط، وتكون هذه التكبيرات قبل قراءة القرآن.