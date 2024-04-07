“منظومة الأغراض الشخصية” رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي | احجز 4000 دولار

تعد خدمة حجز العملة الأجنبية من خلال رابط منظومة الأغراض الشخصية المقدمة من مصرف ليبيا، هي خدمة إلكترونية أطلقها مصرف ليبيا المركزي بهدف تسهيل عملية حصول المواطنين على العملات الأجنبية لأغراض شخصية، وذلك من خلال حجز مبلغ العملة المطلوبة عبر منصة إلكترونية مخصصة، وبذلك يضمن أن تكون تعاملات الأفراد من خلال المصرف وبشكل رسمي، ومن خلال الأسطر التالي نبين طريقة حجز العملة.

رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي

احجز 4000 دولار أو ما يعادلها من خلال منظومة الأغراض الشخصية لحجز العملة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة حجز العملات الأجنبية بمصرف ليبيا المركزي.

يسجل المواطن الدخول إلى المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، إذا لم يكن لدى المواطن حساب، يمكنه إنشاء حساب جديد من خلال المنصة.

يقوم المواطن بملء نموذج طلب الحجز بدقة، مع التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، تتضمن البيانات المطلوبة في نموذج طلب الحجز:اسم المستخدم، ورقم الهاتف، ورقم البطاقة الشخصية، والغرض من طلب العملة الأجنبية، والمبلغ المطلوب من العملة الأجنبية.

قبل تأكيد الطلب، يجب على المواطن التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، ومن ثم قم بتأكيد الطلب، لا يمكن للمواطن إجراء أي تعديلات على الطلب.

يمكن للمواطن متابعة حالة الطلب الخاص به من خلال المنصة.

يجب على المواطن الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بالحجز بشكل دوري للاطلاع على آخر الأخبار الخاصة بالطلب.

شروط حجز العملة من مصرف ليبيا المركزي

وضع البنك المركزي الليبي مجموعة من الشروط لحجز العملة الأجنبية، والتي منها ما يلي: