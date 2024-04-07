“كل القنوات التلفزيونية والمسلسلات والأفلام مجاناً” حمل تطبيق ياسين تي في دلوقتي!

تطبيق ياسين تي في أشهر تطبيق لمحبي التلفزيون الذين يريدون مشاهدة محتوى فريد بدون تكلفة والوصول إلى العديد من القنوات تلفزيونية مباشرة على جهازك سواء كان الكمبيوتر أو المحمول بجودة HD ، دون أي مشاكل.

خصائص تطبيق ياسين تي في

بالنسبة إلى خصائص تطبيق ياسين تي في فهي كالتالي:

تطبيق معتمد من قبل IPTV Technology وهو يسمح ببث عالي الدقة، كما أن لدى تطبيق ياسين قنوات شهيرة تعرض عليه وهو تطبيق مريح على كل الأجهزة سواء كانت Android و Apple ، فلا داعي للقلق من مشاكل البث.

كما أن حجمه يبلغ نحو 6 ميجا بايت، لذا فهو مناسب في التخزين، ولا يتعين عليك أن تقوم بحذف أي بيانات من جهازك لتثبيتها.

إذا كنت تريد المشاهدة بجودة حاول الحفاظ على سرعة الإنترنت لتكون في حدود 12 ميغابت في خلال الثانية؛ حتى لا تواجه مشكلة التأخير في أثناء تدفق المحتوى.

Yacine TV كذلك متاح لأجهزة iOS، حيث لن تجد إصدار Android بل تحتاج إلى محاكي يمكنك تنزيله على جهاز iOS، وتأكد من تنزيل أحدث الإصدارات لأن الإصدار القديم، لن يعمل بل يتعطل في كل مرة.

تحميل تطبيق ياسين تي في

كما لم يعد هناك أي إصدارات رسمية منه في Windows أو Mac، ولكن أن أردت استخدامه على جهاز الكمبيوتر، فلابد من تنزيل محاكي من أجل الكمبيوتر الشخصي أولا، والذي يقوم بتشغيل التطبيق على الكمبيوتر مباشرة من خلاله، وذلك بدلا من انتظار الإصدار النهائي الذي سوف يكون متوافق مع الكمبيوتر الشخصي، وهناك عدة برامج محاكاة للكمبيوتر شهيرة ومتاحة، مثل Bluestacks، والتي يمكنك من بعد تحميلها بشكل مباشر الحصول على التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.