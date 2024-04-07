خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 tamwin.com.eg

يتم البحث كثيرًا من قبل العديد من الأشخاص عن الطريقة التي يمكن بها إضافة مولود جديد لبطاقة التموين، ويذكر أن هناك عدد كبير من المواطنين يتم رفض طلبهم من قبل الجهات المعنية بالأمر، فإذا أردت أن تتعرف على الطريقة التي يمكن بها إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، والتعرف أيضًا على الأسباب الأساسية لرفض إضافة مولود جديد تابع معي السطور القادمة من المقال.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

كما ذكرت أن هناك أسئلة كثيرة بشأن كيفية إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين، وسوف نتطرق إلى الطريقة الصحيحة خلال السطور القادمة، ولكن يجب أن ننوه إلى شئ هام حيث أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد أكد خلال تصريحاته أنه يعمل جاهداً لتقديم موازنة عامة لمجلس الوزراء من أجل أن تكون الأولوية في إضافة المواليد الجدد للفئات الأكثر احتياجًا كما أكد الوزير أيضًا خلال تصريحاته الصحفية أنه سيتم منح الأسر الأشد احتياجًا منح متعدد من الدولة مثل معاشات تكافل وكرامة، أو معاش اجتماعي، وكذلك معاش للأشخاص الذين يقل مرتبهم هم الحد الأدنى للأجور وذلك من أجل مساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية المتدنية.

خطوات اضافة المواليد الجدد

يمكنك أن تقوم بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال إتباع بعض الخطوات التي تتلخص في عدد من النقاط الآتية:

قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بدعم مصر الرقمية لخدمات التموين.

ثم بعد ذلك قم باختيار خدمات التموين من بين الخيارات المتاحة أمامك.

ثم قم باختيار زر إضافة مواليد جدد.

يجب أن تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك وكذلك عدد أفراد الأسرة.

قم بتسجيل اسم الطفل أو الطفلة الذي تريد إضافته، ثم قم بإدخال اسمك رباعي.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطفل الذي تريد إضافته

قم بتحديد ابنه أن ابن.

أسباب رفض إضافة بعض المواليد على بطاقات التموين

قامت وزارة التموين بتوضيح وراء رفض إضافة المواليد والأفراد على بطاقات التموين، حيث يتم إضافة المواليد الجدد الذين تتخطى أعمارهم عامين، كما أن عدد الأفراد الذين يجب يكون على البطاقة الواحدة لا يزيد عن 3 أفراد، حيث أنه لا يمكن أن يتم إضافة أكثر من 4 أفراد.

الأوراق اللازمة لاضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين