“دلوقتي تقدر تحجز بطاقتك” رابط تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية عبر موقع وزارة الداخلية العراقية

يتساءل العديد من المواطنين في العراق عن رابط تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية، حيث تعد المستند اللازم الذي يعمل على إثبات الهوية الخاصة بالمواطن العراقي، كما يتم وقف التعامل بالبطاقة القديمة، وذلك في جميع المؤسسات الحكومية والوطنية داخل الدولة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

رابط تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية

أتاحت وزارة الداخلية العراقية رابط تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالتوجه إلى رابط الحجز الخاص بوزارة الداخلية العراقية.

ثم بعد ذلك قم بتحديد نوع الخدمة.

ثم بعد ذلك قم بملء الاستمارة الخاصة بعملية الحجز، والتأكد من كافة البيانات التي أدخلتها.

وأيضًا قم بعد ذلك بتحديد المركز التابع له الذي سوف يتم به إجراء الناحية.

ومن ثم قم بتحديد تاريخ الموعد.

وكذلك أيضًا قم بتحديد الأيقونة الخاصة بطباعة إشعار الحجز.

كما يتم القيام بسداد الرسوم المحددة.

ومن ثم يتم الذهاب بعد ذلك إلى المركز في الموعد المحدد، وذلك لكي يتم مراجعة المستندات المطلوبة.

شروط حجز استمارة البطاقة الوطنية العراقية

هناك بعض الشروط اللازمة للتحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية، ومن هذه الشروط ما يلي: