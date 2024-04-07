رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق nid-moi.gov.iq

تعد البطاقة الوطنية الموحدة في العراق وثيقة أساسية للمواطنين، حيث تستخدم في مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك المعاملات الحكومية والخدمات العامة. وللحصول على هذه البطاقة، يتوجب على المواطنين حجز موعد مسبق. في هذا المقال، سنستعرض بشكل مفصل رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق، بالإضافة إلى خطوات الحجز والاستعلام عن حالة الطلب.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

أتاحت الحكومة العراقية إمكانية حجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد ويمكن الوصول إلى رابط الحجز من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة

تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة وثيقة رسمية تثبت هوية المواطن العراقي وتُستخدم البطاقة للوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية، مثل استخراج جواز السفر، وتسجيل الناخبين، وتقديم طلبات الحصول على المساعدات الحكومية كما يتم استخدام البطاقة للوصول إلى الخدمات العامة، مثل فتح حسابات بنكية، والحصول على بطاقات SIM، والتسجيل في الجامعات والمدارس.قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية

ابحث عن قسم “الخدمات الإلكترونية” وانقر عليه.

اختر خدمة “حجز الموعد” وانقر عليها.

أدخل رمز التأكيد الذي يظهر على الشاشة.

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، بما في ذلك الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف، والعنوان.

ادفع الرسوم المطلوبة لحجز الموعد.

انقر على زر “حجز” لتأكيد الموعد.

الاستعلام عن حالة طلب البطاقة الوطنية الموحدة

بعد حجز الموعد، يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب البطاقة الوطنية الموحدة من خلال اتباع الخطوات التالية: