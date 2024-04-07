اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في كل محافظات العراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الكثير من الاشخاص في كافة ربوع العراق يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لمعرفة من هم الذين وقع عليهم الاختيار وانطبقت عليهم الشروط ليستفيدوا من الدعم المالي المقدم من قبل الحكومة العراقية للفقراء والفئات الاولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، واليكم طريقة استخراج كشوف المشمولين عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ستقوم وزارة العمل العراقية قريبا بالاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعد الانتهاء من أعمال فحص الطلبات المقدمة منذ أشهر من قبل الالاف من الفقراء والفئات الاولى بالرعاية، حيث سيقوم السيد احمد الاسدي باختيار من تنطبق عليهم الشروط، واليكم طريقة تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، فقط اتبع تلك الخطوات:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية، ومنه اختر برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

فقط قم بادخال البيانات المطلوبة منك الآن والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية.

الآن اختر المحافظة التي تقطن بها “نينوي، كربلاء، القادسية، الكرخ، الرصافة،….”.

قم بالنقر علي زر الاستعلام، لتظهر لك الكشوف فورا ويمكنك تحميلها بصيغة pdf.

بعد اتمام تحميل الكشوف افتحها وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

وفور اطلاق البرنامج قامت الوزارة بتوضيح شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 التي تتمثل فيما يلي: