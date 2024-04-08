إلحق عشان الشهر بيخلص…إيه هو حل مسابقة فزورة فريش النهاردة؟+طريقة الإشتراك في فوازير Fresh رمضان 2024

مسابقة فزورة فريش النهاردة تم تقديم حل لغز مسابقة فزورة فريش النهاردة التي تعرض على قناة إم بي سي مصر، وقد بدأ عرض فقرة الفوازير الجديدة لشركة فريش الرائدة في مجال الأجهزة الكهربائية، والتي أشارت إلى إحدى الدول الموردة لمنتجات فريش الراقية، هذا وقد اهتمت مواقع البحث بذكر اسم الدولة المشار إليها خلال العرض الذي قدمته الفنانة روبي قبل قليل،ويهدف العرض إلى إتاحة الفرصة للجمهور للدخول في السحب والفوز بخمسة أجهزة كهربائية من الشركة مُقدمة لخمسة أشخاص من المشاركين بالإجابة الصحيحة.

مسابقة فزورة فريش النهاردة

تمكنت شركة فريش المتخصصة في الأجهزة الكهربائية من إطلاق حملة ترويجية ناجحة وجذابة خلال رمضان الجاري لعام 2024، حيث قدمت مسابقات على هيئة ألغاز، يُظهرها كل من الفنانة روبي، التي تتميز بخبرتها في تقديم إعلانات الشركة على مدى سنين طويلة، وتنضم إليها في التقديم الفنانة دينا الشربيني.

تُقدم الألغاز اليومية في شهر رمضان عن طريق قناة إم بي سي مصر، حيث تبدأ العرض في تمام الساعة السادسة مساءً، ويُطلب من المشاهدين أن يحزروا اسم البلد المُلمح إليه في الإعلان، ثم يرسلوا إجابتهم من خلال الرابط الخاص بمسابقة فوازير فريش، وينتظروا حتى يتم الإتصال بالفائزين في صباح اليوم الذي يليه.

حل مسابقة فزورة فريش النهاردة

قامت الفنانة دينا الشربيني بتقديم عرض فني اليوم السابع والعشرين من رمضان يتناول دولة كوريا الجنوبية.

شروط الإشتراك في مسابقة فوازير فريش

هناك مجموعة إرشادات ينبغي الإلتزام بها للتأكد من المشاركة بشكل سليم في مسابقة فريش، وتشمل الخطوات ما يأتي: