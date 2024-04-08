هنشتي ونصيف ف نفس اليوم…أحوال الطقس في العيد في مصر 2024 تشهد انخفاضا في البداية وارتفاعا في النهاية

أحوال الطقس في العيد والذي كشف عن تفاصيلها المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، وقد أشارت التوقعات إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل أقل من معدلاتها الطبيعية، كما ستكون درجة الحرارة العظمى في محافظات القاهرة الكبرى نحو 25 درجة خلال النهار.

أحوال الطقس في العيد

من المتوقع أن تكون حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024، يغلب عليها الأجواء الربيعية، لتكون الأجواء باردة خلال فترات الليل، حيث يتم الشعور بالأجواء الشتوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، كما أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة في محافظات الوجه البحري، كما أكد المركز الإعلامي للأرصاد الجوية على عدم ارتداء ملابس صيفية خلال هذه الفترة من العام، ومن الأفضل ارتداء الملابس الخريفية خلال أيام العيد.

الطقس في عيد الفطر المبارك 2024

كما تتعدد أماكن الخروج للاستمتاع في عيد الفطر 2024، حيث أن أغلب محافظات الجمهورية سوف تتمتع بالأجواء المعتدلة، كما سيكون هناك اعتدال في حركة الملاحة البحرية للبحر الأحمر والمتوسط؛ لذلك سوف يكون هناك فرصة للخروج والاستمتاع بالعيد.

متى عيد الفطر 2024؟

من المقرر أن يتم استطلاع رؤية هلال شهر شوال من خلال دار الإفتاء المصرية يوم الإثنين 8 من أبريل 2024، لكي يتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2024 بشكل رسمي، وعند ثبوت رؤية الهلال سوف يكون عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، وعند تعذر الرؤية، سوف يكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024.