السابعة ناو.. تنزيل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 2024 الأخيرة بغداد وجميع المحافظات عبر منصة مظلتي

يهتم العديد من المواطنين في كافة محافظات العراق بالبحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث تتمثل في توفير الدعم للأفراد داخل جميع المحافظات، وذلك من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية، كما يعد برنامج الرعاية الاجتماعية هو أحد أبرز برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة العراقية، وذلك بهدف مساعدة الاسر الفقيرة و الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يبحث الكثير من المواطنين عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول إلى الموقع الخاص بمنصة مظلتي من هنا.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم الخاص وكلمة المرور، وذلك لمن ليس لديه حساب سابق.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية.

وكذلك أيضًا اختيار الوجبة.

ثم بعد ذلك يتم النقر على الأيقونة الخاصة بعملية الاستعلام.

ومن ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوب في الخانة المخصصة والتأكد من صحتها.

وبعد ذلك يتم النقر على كلمة عرض.

ثم انتظر قليلًا وسوف يظهر أمامك هل مقبول في الدعم أو مرفوض.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الشروط ما يلي: