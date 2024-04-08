هنقدم الساعة 60 دقيقة|.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2024+خطة الحكومة لتقليل ساعات الليل

موعد العمل بالتوقيت الصيفي حيث أوشك موعد العمل بالتوقيت الشتوي على الانتهاء، وقد استمر لمدة 6 أشهر، وفق القرار الصادر من مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي، وقد تم فيه تأخير الساعة 60 دقيقة، لذلك سوف نعرض لكم موعد العمل بالتوقيت الصيفي.

موعد العمل بالتوقيت الصيفي

من المقرر أن يتم تحديد موعد العمل بالتوقيت الصيفي وفق ما يلي:

من المتوقع أن يتم العمل بالتوقيت الصيفي مساء يوم الجمعة 26 من أبريل 2024.

كما سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة.

حيث تكون الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الساعة الثانية عشرة.

كما من المقرر أن يستمر العمل بهذا التوقيت حتى يوم 28 من أكتوبر القادم.

ويعد الهدف من تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي هو استغلال ساعات النهار، لأنها أطول في الصيف.

تصل ساعات النهار في فصل الصيف إلى ذروتها ما يقرب من 14 ساعة.

هدف العمل بالتوقيت الصيفي

يهدف العمل بالتوقيت الصيفي إلى الاستغلال الأمثل لعدد ساعات النهار، حيث تكون أطول خلال فصل الصيف عن عدد ساعات النهار في فصل الشتاء، والتي قد تصل إلى 14 ساعة تقريبا، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء.

العمل بالتوقيت الصيفي

من المتوقع أن يتم العمل بالتوقيت الصيفي، من يوم الجمعة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل الموافق 26 أبريل، لذلك يتبقى 21 يومًا على بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، حيث ينبغي عليك تقديم ساعتك 60 دقيقة، ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى يوم 28 أكتوبر 2024.