القرار طلع خلاص|….حد الأجور الأدنى في القطاع الخاص اكتر من 5000 جنيه لهذه الفئات ” شوف نفسك منهم ولا لا”

حد الأجور الأدنى في القطاع الخاص والذي يبحث عنه العديد من العاملين في القطاع الخاص، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 50%، حيث وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، بزيادة من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه وفق كل درجة وظيفية.

حد الأجور الأدنى في القطاع الخاص

أوضح المجلس القومي للأجور أن زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، سوف تتم في مرحلة قادمة، بعد أن يتم التشاور مع أصحاب الأعمال وفق ظروفهم الاقتصادية، وقد تم زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه لعد أن كانت 3000 جنيه، كما تم إضافة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 3 % من قيمة الاشتراك التأميني، وذلك بقيمة 200 جنيه كحد أدنى، بدلاً من 100 جنيه، كما تم تطبيق هذه القرارات من يناير 2024.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

شهد الحد الأدني للأجور ارتفاعًا يواكب التحديات الاقتصادية في العالم خلال العامين الماضيين ، وقد جاءت الزيادة في الاعوام الأخيرة وفق ما يلي:

ارتفع الحد الأدنى من 2400 جنيه في شهر يناير 2022 إلى 2700 جنيه في شهر يناير 2023.

ثم ازداد الحد الأدنى من 3000 جنيه في شهر يوليو 2023، إلى أن وصل 3500 في شهر يناير 2024.

قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

كما كشف رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص عن حاجة العامل بالقطاع الخاص إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار السلع الضرورية، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي والذي تقرر أن يكون 3500 جنيه لا يكفي، كما ينبغي ألا يقل عن 6000 جنيه.